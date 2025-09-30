Рязанка выиграла три золотые медали на всероссийских соревнованиях по конному спорту

Алиса Ермакова и ее конь по кличке Перчик Чили выиграли во Всероссийских соревнованиях «ПОНИ-ИГРЫ 2025/Кубок Президента ФКСР». Турнир прошел в Москве. Рязанская пара завоевала пять медалей — три золотых и две серебряных.