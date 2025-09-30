Рязанец погиб в зоне проведения СВО

Прощание с рыбновцем Сергеем Головановым пройдет 2 октября в церкви Вознесения Господня по адресу: г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 26а. Военнослужащего не стало в результате выполнения боевого долга.