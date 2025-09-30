Рязанец погиб в зоне проведения СВО
Прощание с рыбновцем Сергеем Головановым пройдет 2 октября в церкви Вознесения Господня по адресу: г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 26а. Военнослужащего не стало в результате выполнения боевого долга.
Рязанец погиб в зоне проведения СВО. Об этом пишет портал «Рыбное.net» со ссылкой на друзей бойца.
Фото: портал «Рыбное.net».