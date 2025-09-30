Рязанец ограбил и избил до смерти пенсионерку

Установлено, что в июне 2010 года 46-летний мужчина забрался в квартиру пожилой женщины и нанес ей несколько ударов. Злоумышленник похитил деньги и орден Отечественной войны 2-й степени, а после скрылся с места преступления. Мужчину обвинили в разбойном нападении и убийстве пенсионерки (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигуранта заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

