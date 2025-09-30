Рязанцы объявили о поиске очевидцев ДТП с участием «Фольксвагена»

ДТП произошло 29 сентября, примерно в 21:10, на пересечении улиц Зубковой и Тимуровцев. По словам автора поста, столкнулись «Фольксваген Поло» и «Пежо Партнер». Всех, кто стал свидетелем аварии, попросили обращаться по номеру +7 (906) 540-65-93 (Анастасия).