Рязанцев предупредили о рисках использования iPhone с eSIM

Рязанцев предупредили о рисках использования iPhone с eSIM. Об этом пишет AppleInsider.

При покупке гаджета можно выбрать более доступный вариант без слота для физической SIM-карты. Однако многие покупатели предпочитают более дорогие модели из-за надежности.

Основное преимущество физической SIM-карты заключается в удобстве переноса номера. Достаточно просто переставить ее в новое устройство. Переход на eSIM может вызвать затруднения, так как потребуется обращение в салон связи или удаленная активация. Более того, после переноса номера на eSIM пользователь не сможет пользоваться некоторыми сервисами в течение суток из-за недоступности SMS, что может быть критично, например, для работы с онлайн-банкингом.

Кроме того, эксперт указал на потенциальные риски, связанные с поломкой модуля eSIM. Если он выйдет из строя, потребуется разборка устройства и ремонт материнской платы, что будет значительно дороже, чем замена физической SIM-карты.

Таким образом, несмотря на более высокую стоимость, выбор модели с поддержкой как физической, так и eSIM оказался более надежным и практичным решением.