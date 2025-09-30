Рязанцам рассказали о законах, вступающих в силу в октябре

Отмечается, что заработают новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции: усиливается защита трудовых прав военнослужащих — после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место; у добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов.