Рязанцам рассказали о законах, вступающих в силу в октябре
Рязанцам рассказали о законах, вступающих в силу в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Отмечается, что заработают новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции:
- усиливается защита трудовых прав военнослужащих — после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место;
- у добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов.
Кроме того, на 7,6% проиндексируют оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов. Повысятся пенсии военных пенсионеров.
Самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса теперь смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться ими есть возможность у предприятий любой отрасли.