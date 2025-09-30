Рязанцам рассказали, как вернуть билеты на различные мероприятия

Отмечается, что возврат 100% стоимости — в двух случаях: Мероприятие отменил организатор; У вас есть документальное подтверждение болезни (например, больничный лист). Если возврат по другим причинам, то сумма зависит от того, сколько дней осталось до события: За 10+ дней — 100%; За 5-10 дней — не менее 50%; За 3-5 дней — не менее 30%; Менее чем за 3 дня — деньги могут не вернуть.