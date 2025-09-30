Рязанцам рассказали, как вернуть билеты на различные мероприятия
Рязанцам рассказали, как вернуть билеты на различные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что возврат 100% стоимости — в двух случаях:
- Мероприятие отменил организатор;
- У вас есть документальное подтверждение болезни (например, больничный лист).
Если возврат по другим причинам, то сумма зависит от того, сколько дней осталось до события:
- За 10+ дней — 100%;
- За 5-10 дней — не менее 50%;
- За 3-5 дней — не менее 30%;
- Менее чем за 3 дня — деньги могут не вернуть.