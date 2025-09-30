Россиян предупредили о начале магнитной бури
Событие зафиксировано на фоне общего ухудшения геомагнитной обстановки в связи с ростом солнечной активности и изменениями характеристик солнечного ветра.
Россиян предупредили о начале магнитной бури. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии. На Земле регистрируется магнитная буря уровня G1.
