Российским авиакомпаниям хотят запретить требовать от стюардесс носить каблуки

Российским авиакомпаниям хотят запретить вынуждать стюардесс носить каблуки. Об этом пишет ТАСС.
Депутаты Госдумы направили соответствующее обращение вице-премьеру РФ Виталию Савельеву.
В нем указано, что необходимо исключить обязательное условие к ношению обуви на высоком каблуке для бортпроводников на нормативном уровне. Авторы документа просят оценить целесообразность этой инициативы и, в случае поддержки, поручить соответствующим министерствам и агентствам провести консультации с авиакомпаниями для внесения изменений во внутренние регламенты.
Парламентарии отметили, что стюардессы проводят на ногах по 10-12 часов в день, и ношение обуви на каблуке негативно сказывается на здоровье их вен и стоп, увеличивая риск развития варикозной болезни. При этом авиакомпании не рекомендуют пассажиркам надевать обувь на каблуках во время полета.