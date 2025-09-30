Прокуратура нашла в Рязанской области несколько опасных дорог
Прокуратура нашла в Рязанской области несколько опасных дорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники провели проверку на улицах Свободы и Ленина в поселке Сапожок.
Установлено, что автомобильные дороги на указанных участках не соответствуют установленным государственным стандартам. Обнаружены выбоины, превышающие предельно допустимые значения, а также отсутствует стационарное освещение.
Для устранения выявленных нарушений прокуратура приняла меры прокурорского реагирования.