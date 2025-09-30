Прокуратура Михайловского района помогла рабочим получить полную зарплату
Специалисты зафиксировали нарушения в части назначения и выплаты материальной помощи работникам при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Через суд прокуратура взыскала с работодателей в пользу четырёх работников недоплаченные деньги.
Прокуратура Михайловского района помогла рабочим получить полную зарплату. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Специалисты зафиксировали нарушения в части назначения и выплаты материальной помощи работникам при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Через суд прокуратура взыскала с работодателей в пользу четырёх работников недоплаченные деньги.