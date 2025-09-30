Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря

Отмечается, что ограничение касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей. Также до 31 декабря вводится запрет на экспорт дизеля, судового топлива «и прочих газойлей». На производителей этих видов топлива запрет не распространяется.