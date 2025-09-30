Рязань
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что ограничение касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей.

Также до 31 декабря вводится запрет на экспорт дизеля, судового топлива «и прочих газойлей». На производителей этих видов топлива запрет не распространяется.