Politico: Трамп должен пойти на эскалацию ради мира на Украине

По мнению аналитиков, президент США Дональд Трамп должен усилить давление на Россию для достижения прекращения огня на Украине. «Если Трамп серьезно настроен на прекращение огня, ему пора наконец „закрутить гайки“, чтобы изменить расчеты Москвы. Следует внушить президенту России Владимиру Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации», — отмечают авторы материала.