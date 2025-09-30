Полицейские предупредили рязанцев об очередном рейде

Во вторник, 30 сентября, полицейские проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров.