Песков рассказал, почему президент не заводит личные аккаунты в соцсетях

Россиянам рассказали, почему Владимир Путин не заводит личные аккаунты в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить]. Он неоднократно говорил, что это не его», — объяснил Песков. Он также добавил, что администрация российского лидера занимается публикацией новостей о работе президента.

