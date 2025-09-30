Песков рассказал, почему президент не заводит личные аккаунты в соцсетях
Россиянам рассказали, почему Владимир Путин не заводит личные аккаунты в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить]. Он неоднократно говорил, что это не его», — объяснил Песков. Он также добавил, что администрация российского лидера занимается публикацией новостей о работе президента.
Россиянам рассказали, почему Владимир Путин не заводит личные аккаунты в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить]. Он неоднократно говорил, что это не его», — объяснил Песков.
Он также добавил, что администрация российского лидера занимается публикацией новостей о работе президента.