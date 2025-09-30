Ночью над регионом было видно полярное сияние

Ночью с 29-го на 30-е сентября над регионом было видно полярное сияние. Об этом сообщили в телеграм-канале «Володя Колосов. Фотограф Касимов/Рязань». Фотограф заснял явление со Старого Посада и Улановских гор в Касимове.

Ночью с 29-го на 30-е сентября над регионом было видно полярное сияние. Об этом сообщили в телеграм-канале «Володя Колосов. Фотограф Касимов/Рязань».

Фотограф заснял явление со Старого Посада и Улановских гор в Касимове.

Фото: Владимир Колосов