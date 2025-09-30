Названы сроки подачи горячей воды и отопления на улице Великанова в Рязани
Отмечается, что на улице Великанова проходит капитальный ремонт тепловых сетей. Работы осложняются параллельным проведением ремонта канализационного коллектора. «С сегодняшнего дня ремонт коллектора завершается, после чего подрядчик тепловых сетей приступит к монтажу трубопроводов. Горячее водоснабжение и отопление жителям и на социальные объекты будет подано в течение недели», — написали в посте.
