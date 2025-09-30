Накануне своего дня рождения скончался актер фильма «Три плюс два»

Геннадия Нилова не стало 29 сентября в возрасте 88 лет. 1 октября он бы отпраздновал 89-й день рождения. Прощание с актером состоится 1 октября в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга, после чего его похоронят в Приозерске Ленинградской области.

Накануне своего дня рождения скончался актер фильма «Три плюс два». Об этом пишет «Life» со ссылкой на телеведущую Нику Стрижак.

Фото: кадр из фильма «Три плюс два».