На восьми улицах Рязани отключили холодную воду

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по адресам: ул. Гайдара с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 64 (четная сторона)-частный сектор; ул. Корнилова с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 64 (четная сторона)-частный сектор; ул. Котовского с д. 15 по д. 43 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 22 (четная сторона)-частный сектор; ул. Кутузова с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 14 по д. 44 (четная сторона)-частный сектор; ул. Мусоргского с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 64 (четная сторона)-частный сектор; проезд Котовского с д. 1 по д. 21 (нечетная сторона)-частный сектор, д. 4 с/т Отдых-2; ул. Ушакова с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 64 (четная сторона)-частный сектор; ул. Щорса с д. 7 по д. 31 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 32 (четная сторона)-частный сектор, 2а, 2б, 2 В.