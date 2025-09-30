Рязань
Мошенники убедили 13-летнюю рязанку перевести им с карты матери деньги
