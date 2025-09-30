Мошенники убедили 13-летнюю рязанку перевести им с карты матери деньги

С 13-летней девочкой связалась женщина, представилась секретарем школы и попросила якобы для восстановления электронного дневника назвать код из пришедшего СМС. После ребенку стал звонить лже-сотрудник правоохранительных органов и запугивать тем, что мошенники получили доступ к счетам семьи. «Для сохранения финансового благополучия девочка должна была втайне от родителей перевести все деньги, какие сможет найти, на „безопасный“ счет», — говорится в сообщении. Ночью школьница взяла телефон матери и через мобильное приложение перевела злоумышленникам 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Касимове мошенники убедили 13-летнюю рязанку перевести им с карты матери деньги. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

С 13-летней девочкой связалась женщина, представилась секретарем школы и попросила якобы для восстановления электронного дневника назвать код из пришедшего СМС.

После ребенку стал звонить лже-сотрудник правоохранительных органов и запугивать тем, что мошенники получили доступ к счетам семьи.

«Для сохранения финансового благополучия девочка должна была втайне от родителей перевести все деньги, какие сможет найти, на „безопасный“ счет», — говорится в сообщении.

Ночью школьница взяла телефон матери и через мобильное приложение перевела злоумышленникам 90 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.