Мошенники начали обманывать именинников

Аферисты утром звонят гражданам в день рождения и сообщают о якобы заказанном подарке. Под эти предлогом они вынуждают назвать паспортные данные с адресом и продиктовать SMS-код. При выполнении всех условий жертва теряет деньги с банковского счета. Чтобы бороться с такой схемой депутат Яна Лантратова предложила сделать обязательную верификацию для курьеров через государственные сервисы.

