Мэрия Рязани: отопление включили в 175 соцобъектах и в 1145 жилых домах

Напомним, с понедельника, 29 сентября, в Рязани стартовал отопительный сезон. Начался поэтапный пуск отопления на объекты социальной сферы города и в жилищный фонд. Тепло пускают в детских садах, школах, поликлиниках и больницах, а также во взаимодействии с управляющими компаниями — в жилых домах. По данным на 30 сентября, к отоплению подключено 175 объектов социальной сферы и 1145 жилых домов.

