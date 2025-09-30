Малков поручил организовать рязанцам прослушивание музыки во время лечения зубов

Губернатор Павел Малков поручил продумать организацию прослушивания музыки и просмотра фильмов пациентам во время лечения зубов. Это произошло на заседании правительства Рязанской области во вторник, 30 сентября.

Глава региона рассказал, что в Рязанской области ведется активная работа по обновлению стоматологического оборудования в клиниках и попросил прокомментировать работу по проекту минздрав.

«Происходит совершенствование диагностического профиля. Уже в этом году приобрели шесть аппаратов аутофлуоресцентной стоматоскопии. Мы уже сейчас обследовали 900 человек, нашли одно злокачественное образование на ранней стадии. Это важно, запущенные формы этого заболевания лечить практически невозможно», — отметил Пшенников.

Также до конца 2025 года будет понятно, сколько и куда установят компьютерные томографы в Рязанской области, подчеркнул министр.

Губернатор отметил успехи программы.

