Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 460
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 013
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 081
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 042
Малков поручил организовать рязанцам прослушивание музыки во время лечения зубов
Региональный министр здравоохранения Александр Пшенников отметил, что в области заменят все стоматологические установки, которые этого требуют — 128 кресел, сейчас идет последний этап, закупят до конца года еще 24 кресла. «Когда тебе дают во время лечения зубов послушать музыку или посмотреть фильм — уже совсем другое качество ощущается. Прошу продумать это», — поручил Павел Малков.

Губернатор Павел Малков поручил продумать организацию прослушивания музыки и просмотра фильмов пациентам во время лечения зубов. Это произошло на заседании правительства Рязанской области во вторник, 30 сентября.

Глава региона рассказал, что в Рязанской области ведется активная работа по обновлению стоматологического оборудования в клиниках и попросил прокомментировать работу по проекту минздрав.

Региональный министр здравоохранения Александр Пшенников отметил, что в области заменят все стоматологические установки, которые этого требуют — 128 кресел, сейчас идет последний этап, закупят до конца года еще 24 кресла.

«Происходит совершенствование диагностического профиля. Уже в этом году приобрели шесть аппаратов аутофлуоресцентной стоматоскопии. Мы уже сейчас обследовали 900 человек, нашли одно злокачественное образование на ранней стадии. Это важно, запущенные формы этого заболевания лечить практически невозможно», — отметил Пшенников.

Также до конца 2025 года будет понятно, сколько и куда установят компьютерные томографы в Рязанской области, подчеркнул министр.

Губернатор отметил успехи программы.

«Когда тебе дают во время лечения зубов послушать музыку или посмотреть фильм — уже совсем другое качество ощущается. Прошу продумать это», — также поручил Павел Малков.