Малков ответил на опасения рязанцев о строительстве нового надземного перехода

Губернатор Павел Малков ответил на опасения рязанцев по поводу строительства надземного перехода на Первомайском проспекте. Он обратил внимание на комментарии с жалобами в соцсетях и дал свой ответ на них на заседании рязанского правительства во вторник, 30 сентября.

Глава региона отметил, что видел негативную реакцию горожан, связанную с внешним видом будущего объекта.

«Пишут, что это будет некрасиво, что надо делать подземный переход. Московское шоссе находится в низине, и сделать подземный переход там будет сложнее. Идея в том, чтобы на том же уровне создать пешеходный переход, завернуть его к вокзалу «Рязань-1», архитектурно привязать к железнодорожному мосту, чтобы не было нависающей конструкции," — отметил губернатор Павел Малков.

Он также подчеркнул, что в ближайшие время проект будет готов. Его визуализацию представят общественникам.

Ранее стало известно, что в Рязани планируют возвести надземный переход через Первомайский проспект.