Липчанку отправили в колонию за попытку убить младенца в Рязани 17 лет назад

Установлено, что в июле 2008 года 46-летняя жительница Липецкой области решила избавиться от новорожденного, поскольку не могла его содержать. Женщина оставила ребенка в кустах возле одного из домов на улице Комсомольский переулок в Рязани. Преступница заткнула ему рот и скрылась, в надежде, что его никто не найдет. Младенца обнаружил прохожий и освободил его дыхательные пути. Мать обвинили в покушении на убийство малолетнего ребенка (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Липчанку отправили в колонию за попытку убить младенца в Рязани 17 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в июле 2008 года 46-летняя жительница Липецкой области решила избавиться от новорожденного, поскольку не могла его содержать. Женщина оставила ребенка в кустах возле одного из домов на улице Комсомольский переулок в Рязани. Преступница заткнула ему рот и скрылась, в надежде, что его никто не найдет.

Младенца обнаружил прохожий и освободил его дыхательные пути.

Мать обвинили в покушении на убийство малолетнего ребенка (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.