Госжилинспекция нашла нарушения на контейнерных площадках в Рязани

Во время проверок на улицах Скоморошинской, Подгорной, Свободы и на проезде Щедрина установили факты несвоевременного вывоза КГО, складирования возле мусорных баков строительных и древесных отходов, повреждения КП и отсутствия отсеков для крупных отходов. Управляющим компаниям выдадут предостережение.