Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Рязанской области
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ДТП произошло днем 30 сентября у дома № 22 на улице Рабочих в Ряжске. Столкнулись два легковых автомобиля. Предварительно, виновницей аварии стала 26-летняя жительница Александро-Невского района. По данным полиции, она на автомобиле «Лада Приора» при повороте налево не уступила дорогу встречному Hyundai Solaris, за рулем которого находился 50-летний житель Ряжска.

Пострадали оба водителя и несовершеннолетний пассажир «Лады». Им оказана медицинская помощь.