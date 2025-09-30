Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Рязанской области

ДТП произошло днем 30 сентября у дома № 22 на улице Рабочих в Ряжске. Столкнулись два легковых автомобиля. Предварительно, виновницей аварии стала 26-летняя жительница Александро-Невского района. По данным полиции, она на автомобиле «Лада Приора» при повороте налево не уступила дорогу встречному Hyundai Solaris, за рулем которого находился 50-летний житель Ряжска. Пострадали оба водителя и несовершеннолетний пассажир «Лады». Им оказана медицинская помощь.

