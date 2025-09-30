Два новых агротехкласса откроются в Рязанской области

Соглашения об открытии агротехнологических классов в регионе подписали врио ректора Рязанского ГАТУ Елена Правдина, директора СОШ № 4 г. Скопина Надежда Елисеева и СОШ № 1 г. Скопина Валерия Кураксина и руководители СПК «Полянская Птицефабрика» Вадим Джейранов и ООО «СПФ Рязань» Александр Шипилов.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Евгений Кошелкин отметил: «Агротехклассы играют важную роль в подготовке специалистов для АПК. Мы уверены, что знания школьников по профильным предметам будут только лучше, в университет поступят целеустремлённые ребята, а предприятия получат высококвалифицированных работников».

Врио ректора РГАТУ Елена Правдина отметила, что к 2030 году в Рязанской области будет открыто порядка 220 агротехклассов, а городской округ город Скопин сегодня является одним из лидеров в этом направлении.

Надежда Елисеева и Валерия Кураксина подчеркнули, что создание агротехклассов позволит школьникам углубление изучать биологию, физику, математику и основы аграрных профессий.

Создание агротехклассов в Рязанской области позволяет школьникам погрузиться в аграрные науки и определиться с будущей профессией, а университету — привлечь перспективных студентов.

Агротехнологические классы являются частью федерального проекта «Кадры в АПК», который входит в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».