Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
10°
Срд, 01
12°
Чтв, 02
13°
ЦБ USD 82.87 -0.74 30/09
ЦБ EUR 97.14 -0.54 30/09
Нал. USD 82.25 / 82.44 30/09 14:21
Нал. EUR 97.55 / 98.37 30/09 14:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 460
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 013
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 081
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 042
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Два новых агротехкласса откроются в Рязанской области

Соглашения об открытии агротехнологических классов в регионе подписали врио ректора Рязанского ГАТУ Елена Правдина, директора СОШ № 4 г. Скопина Надежда Елисеева и СОШ № 1 г. Скопина Валерия Кураксина и руководители СПК «Полянская Птицефабрика» Вадим Джейранов и ООО «СПФ Рязань» Александр Шипилов.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Евгений Кошелкин отметил: «Агротехклассы играют важную роль в подготовке специалистов для АПК. Мы уверены, что знания школьников по профильным предметам будут только лучше, в университет поступят целеустремлённые ребята, а предприятия получат высококвалифицированных работников».

Врио ректора РГАТУ Елена Правдина отметила, что к 2030 году в Рязанской области будет открыто порядка 220 агротехклассов, а городской округ город Скопин сегодня является одним из лидеров в этом направлении.

Надежда Елисеева и Валерия Кураксина подчеркнули, что создание агротехклассов позволит школьникам углубление изучать биологию, физику, математику и основы аграрных профессий.

Создание агротехклассов в Рязанской области позволяет школьникам погрузиться в аграрные науки и определиться с будущей профессией, а университету — привлечь перспективных студентов.

Агротехнологические классы являются частью федерального проекта «Кадры в АПК», который входит в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».