ЦБ утвердил концепцию дизайна новой банкноты номиналом 1000 рублей

По словам Эльвиры Набиуллиной, ведутся активные подготовительные работы к ее презентации. В 2023 году выпуск обновленной купюры был приостановлен из-за критики изображения Казанского Кремля без креста на оборотной стороне. Это вызвало неоднозначную реакцию общественности. Позднее Банк России провел онлайн-голосование среди граждан, чтобы выбрать новые символы для банкноты. Победителем стал скоростной теплоход «Метеор». При этом лицевая сторона банкноты останется такой же, как и в первоначальном варианте 2023 года, с изображением Никольской башни Нижегородского Кремля.

