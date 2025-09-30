Рязань
Более 7 тысяч рязанцев заболели ОРВИ за неделю
Более 7 тысяч рязанцев заболели ОРВИ за неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С 22 по 28 сентября количество заболевших ОРВИ составило 7435 человек. Отмечается, что заболеваемость соответствует уровню предыдущей недели.

Среди заболевших жители областного центра составляют 75,5%.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в школах Рязани пошла на спад.