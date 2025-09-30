Банк России выпустит памятные серебряные монеты «Роза»

Отмечается, что монеты буду трех видов: номиналом 3 рубля (тираж 3 тысячи штук), номиналом 25 рублей (500 штук), номиналом 25 рублей с цветным покрытием (500 штук). Выпуск памятных монет войдет в серию «Алмазный фонд». Справка: Алмазный фонд — это собрание ценностей исторического и художественного значения, произведений ювелирного искусства, редких образцов драгоценных камней, самородков благородных металлов. Один из экспонатов фонда — всемирно известная платиновая брошь в виде розы, которую украшают почти полторы тысячи бриллиантов.