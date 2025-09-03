Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
445
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
818
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 482
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 639
Wildberries запустит предзаказ товаров
Это будут товары, которые пользуются высоким спросом, например, смартфоны, книжные бестселлеры или новые марки автомобилей. Первой позицией для предзаказа будет iPhone 17.

Wildberries запустит предзаказ товаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основательницу маркетплейса Татьяну Ким.

По ее словам, это будут товары, которые пользуются высоким спросом, например, смартфоны, книжные бестселлеры или новые марки автомобилей.

Первой позицией для предзаказа будет iPhone 17.