Wildberries запустит предзаказ товаров
Это будут товары, которые пользуются высоким спросом, например, смартфоны, книжные бестселлеры или новые марки автомобилей. Первой позицией для предзаказа будет iPhone 17.
Wildberries запустит предзаказ товаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основательницу маркетплейса Татьяну Ким.
По ее словам, это будут товары, которые пользуются высоким спросом, например, смартфоны, книжные бестселлеры или новые марки автомобилей.
Первой позицией для предзаказа будет iPhone 17.