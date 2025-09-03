ВТБ: треть российских семей покупает недвижимость на маткапитал

Аналитики отмечают значительный рост использования маткапитала в ипотечных сделках. По статистике ВТБ, этой социальной выплатой воспользовался каждый третий заемщик в 2025 году (15 тысяч человек). Это в 1,8 раз выше прошлогоднего результата, заявил в рамках ВЭФ-2025 заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов.

Отмечается, что большинство клиентов, использующих маткапитал в ипотечных сделках, направляют средства на первоначальный взнос, потому что это упрощает процесс приобретения недвижимости.

При этом, по данным банка, социальную выплату также можно направить на досрочное погашение жилищного кредита.

«Материнский капитал — действенный инструмент, позволяющий семьям реализовать мечту о собственном доме. Благодаря программе „семейная ипотека“, ставшей в этом году основным стимулом для рынка недвижимости, мы наблюдаем существенный рост числа сделок с использованием материнского капитала», — подчеркнул Александр Пахомов.