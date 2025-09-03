Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
19°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.15 / 82.50 18/09 18:15
Нал. EUR 98.50 / 99.74 18/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
445
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
818
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 482
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 639
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ВТБ: треть российских семей покупает недвижимость на маткапитал

Аналитики отмечают значительный рост использования маткапитала в ипотечных сделках. По статистике ВТБ, этой социальной выплатой воспользовался каждый третий заемщик в 2025 году (15 тысяч человек). Это в 1,8 раз выше прошлогоднего результата, заявил в рамках ВЭФ-2025 заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов.

Отмечается, что большинство клиентов, использующих маткапитал в ипотечных сделках, направляют средства на первоначальный взнос, потому что это упрощает процесс приобретения недвижимости.

При этом, по данным банка, социальную выплату также можно направить на досрочное погашение жилищного кредита.

«Материнский капитал — действенный инструмент, позволяющий семьям реализовать мечту о собственном доме. Благодаря программе „семейная ипотека“, ставшей в этом году основным стимулом для рынка недвижимости, мы наблюдаем существенный рост числа сделок с использованием материнского капитала», — подчеркнул Александр Пахомов.