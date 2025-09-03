Врачи предупредили россиян, что роллы опаснее шаурмы

Опасность роллов кроется в риске пищевого отравления из-за сырой рыбы, высоком содержании соли, ртути в некоторых видах рыбы, избытке калорий, а также в возможности развития аллергии и проблем с щитовидной железой при избыточном потреблении йода. В свою очередь, мясо в шаурме проходит термическую обработку, уничтожающую паразитов и бактерии. Овощи и соусы в шаурме (если они свежие) менее рискованны, чем сырая рыба.

Врачи предупредили россиян, что роллы опаснее шаурмы. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на доцента кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полину Кулач.

По ее словам, опасность роллов кроется в риске пищевого отравления из-за сырой рыбы, высоком содержании соли, ртути в некоторых видах рыбы, избытке калорий, а также в возможности развития аллергии и проблем с щитовидной железой при избыточном потреблении йода.

В свою очередь, мясо в шаурме проходит термическую обработку, уничтожающую паразитов и бактерии. Овощи и соусы в шаурме (если они свежие) менее рискованны, чем сырая рыба.