В семи районах Рязанской области открылись агротехклассы

С 1 сентября в семи районах Рязанской области стартовал новый образовательный проект — агротехклассы, которые открыли в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе». Об этом сообщила пресс-служба «Минсельхоза Рязанской области».
Ученики 7-11 классов смогут углубленно изучать агрономию и современные технологии сельского хозяйства, осваивая ключевые предметы, такие как химия, биология, математика и физика.
Классы были оснащены современным оборудованием, а учителям предусмотрены стимулирующие выплаты и курсы повышения квалификации. Важной частью программы является практическая подготовка: школьники будут проходить стажировки на предприятиях агропромышленного комплекса. Среди партнеров проекта — как крупные агрохолдинги, так и небольшие местные производители.
В Рязанской области агротехклассы открылись в нескольких школах, включая Рязанскую среднюю школу, где «шефом» выступает предприятие «Авангард», и Дмитриевскую школу с племзаводом «Дмитриево» в роли партнера.
Всего по стране в этом учебном году открыто более 600 агротехнологических классов.
Фото: Минсельхоз Рязанской области