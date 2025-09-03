В семи районах Рязанской области открылись агротехклассы

С 1 сентября в семи районах Рязанской области стартовал новый образовательный проект — агротехклассы, которые открылись в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», пишет Минсельхоз Рязанской области. Ученики 7-11 классов смогут углубленно изучать агрономию и современные технологии сельского хозяйства, осваивая ключевые предметы, такие как химия, биология, математика и физика. Классы были оснащены современным оборудованием, а учителям предусмотрены стимулирующие выплаты и курсы повышения квалификации. Важной частью программы является практическая подготовка: школьники будут проходить стажировки на предприятиях агропромышленного комплекса.

С 1 сентября в семи районах Рязанской области стартовал новый образовательный проект — агротехклассы, которые открыли в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе». Об этом сообщила пресс-служба «Минсельхоза Рязанской области».

Ученики 7-11 классов смогут углубленно изучать агрономию и современные технологии сельского хозяйства, осваивая ключевые предметы, такие как химия, биология, математика и физика.

Классы были оснащены современным оборудованием, а учителям предусмотрены стимулирующие выплаты и курсы повышения квалификации. Важной частью программы является практическая подготовка: школьники будут проходить стажировки на предприятиях агропромышленного комплекса. Среди партнеров проекта — как крупные агрохолдинги, так и небольшие местные производители.

В Рязанской области агротехклассы открылись в нескольких школах, включая Рязанскую среднюю школу, где «шефом» выступает предприятие «Авангард», и Дмитриевскую школу с племзаводом «Дмитриево» в роли партнера.

Всего по стране в этом учебном году открыто более 600 агротехнологических классов.

Фото: Минсельхоз Рязанской области