В Сасовском районе произошел пожар
ЧП случилось во вторник, 2 сентября, в селе Устье. В тушении участвовали семь человек и три единицы техники. Площадь пожара составила четыре кв. метра. Огнем повреждена хозяйственная постройка.
В Сасовском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
