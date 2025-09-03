В Рязанской области волонтеры нашли заблудившихся грибников
В Рязанской области волонтеры нашли заблудившихся грибников. Об этом сообщает ПСО «Мещера».
В первом случае, люди потерялись в районе поселка Ленинский Спасского района. Их дистанционно вывели на дорогу.
Также грибники остались в лесу в районе населенных пунктов Ухорское Спасского района и Новая деревня Шиловского района.
Их нашли сотрудники полиции.