В Рязани сотрудница банка украла у иностранца 175 тысяч рублей

В Рязани сотрудница банка украла у иностранца 175 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию с заявлением о краже обратился 23-летний гражданин страны Северной Африки. Он пояснил, что с банковского счета списали 175 тысяч рублей.

Как выяснили оперативники уголовного розыска, молодой человек на днях обратился в кредитно-финансовое учреждение с просьбой подключить к его банковской карте дополнительную опцию.

Принимавшая клиента сотрудница организации предложила ему сдать старую карту в обмен на новую, что заявитель и сделал.

К хищению денег причастна 27-летняя менеджер учреждения. Возбуждено уголовное дело.