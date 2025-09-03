В Рязани эвакуировали посетителей ТЦ

Отмечается, что эвакуация прошла в торговом центре «Малина» вечером в среду, 3 сентября. По словам очевидцев, в здании якобы произошло возгорание. Официальная информация уточняется. Позже в пресс-службе ГУ МЧС по региону РЗН. инфо сообщили, что в ТЦ ложно сработала пожарная сигнализация.