В российских школах хотят ввести единую спортивную форму в цветах госфлага

В российских школах могут ввести единую спортивную форму в цветах госфлага, пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физкультуре Олега Матыцина. Он и депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили в Минспорт запрос о введении единой формы для школьников и о включении обязательного выполнения нормативов ГТО в учебную программу. Депутаты также предложили сделать физкультуру обязательным предметом. Минспорт поддерживает инициативы, но Минпросвещения высказало ряд замечаний.

