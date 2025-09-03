В России хотят запретить делать татуировки несовершеннолетним

В России готовят законопроект, запрещающий несовершеннолетним делать татуировки. Об этом сообщил первый зампред комитета по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев, пишет RG.ru.

Он отметил, что краска для татуировок может содержать канцерогены, что увеличивает риск развития рака кожи у людей с нательными рисунками в 1,6 раза, а при больших татуировках — почти в 2,5 раза. Кроме того, вероятность лимфомы у таких людей возрастает втрое.

Несмотря на популярность татуировок среди молодежи, ученые из Дании провели исследование, которое подтвердило наличие рисков для здоровья. Они изучили здоровье 2,5 тысячи близнецов, один из которых имел татуировки, а другой — нет. Результаты показали, что у любителей наколок рак кожи развивался в 1,62 раза чаще. Также выяснилось, что частицы чернил могут накапливаться в лимфоузлах и переноситься в другие органы.

Бадма Башанкаев также подчеркнул социальные последствия увлечения татуировками. Подростки часто жалеют о своих рисунках, так как работодатели и университеты негативно относятся к ним. В настоящее время салоны принимают клиентов только с 16 лет и с согласия родителей, однако многие подростки обращаются к нелегальным мастерским, что увеличивает риски.

Заместитель председателя комитета по вопросам семьи Виталий Милонов поддержал инициативу и отметил, что татуировки являются атрибутом взрослой жизни и их делать до 18 лет крайне опасно.