В Рязани снесут четыре многоквартирных дома
Фото: «Яндекс-карты».