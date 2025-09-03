В Рязани снесут четыре многоквартирных дома

В мэрии приняли решение снести четыре многоквартирных дома в Рязани. Соответствующие постановления опубликованы на сайте газеты «Рязанские ведомости». Дома, признанные аварийными и подлежащие сносу располагаются по следующим адресам: улица Вокзальная, дом № 32, улица Чернобаевская, дом № 1а, улица Пожалостина, дом № 8, улица Колхозная, дом № 8. Все дома двухэтажные. Всем зданиям от 70 до 110 лет. Согласно постановлениям, снос необходимо провести до 7 сентября 2025 года за счет средств собственников. Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации предстоит в соответствии с действующим законодательством подготовить и направить требования о сносе зданий к собственникам помещений многоквартирного дома.

В мэрии приняли решение снести четыре многоквартирных дома в Рязани. Соответствующие постановления опубликованы на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Дома, признанные аварийными и подлежащие сносу располагаются по следующим адресам: улица Вокзальная, дом № 32, улица Чернобаевская, дом № 1а, улица Пожалостина, дом № 8, улица Колхозная, дом № 8.

Все дома двухэтажные. Всем зданиям от 70 до 110 лет. Согласно открытым источникам, дом на Вокзальной 1933 года постройки, на улице Чернобаевской 1952 года постройки, на Пожалостина снесут дом 1917 года постройки, на улице Колхозной —1954 года постройки.

Согласно постановлениям, снос необходимо провести до 7 сентября 2025 года за счет средств собственников.

Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации предстоит в соответствии с действующим законодательством подготовить и направить требования о сносе зданий к собственникам помещений многоквартирного дома.

Фото: «Яндекс-карты».