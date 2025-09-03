В лесополосе в Ростовской области нашли труп пропавшей девушки

В лесополосе в Ростовской области нашли труп пропавшей девушки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что в последний раз девушку видели, когда она села в машину к бывшему мужу.

По данным канала, экс-супруг сказал полицейским, что высадил ее в Ростове-на-Дону, но при этом его «Гранта» не попала ни на одну из камер по пути.

Кроме того, мужчина заявил, что выбросил навигатор, поэтому не может подтвердить слова. В посте сказано, что он полностью отрицает вину.

Родственники девушки рассказали, что бывший муж был ревнивым и пришел в бешенство, узнав, что она начала строить личную жизнь после развода.

Фото взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+"