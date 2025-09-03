В Иркутской области мужчина избил жену до потери зрения

В Иркутской области мужчина избил свою супругу до потери зрения на один глаз. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Конфликт между парой возник после того, как женщина узнала о измене мужа и предъявила ему претензии. В ходе ссоры супруг вышел из себя и нанёс множественные удары по голове и лицу своей возлюбленной.

По словам девушки, полиция уже несколько месяцев не возбуждает уголовное дело по этому факту.

Фото: Плохие новости 18+