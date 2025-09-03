В Госдуме предложили заменить старые автомобильные номера на новые с флагом РФ

Депутат Сергей Миронов предложил заменить все типы автомобильных номеров в России на единый образец с изображением государственного флага. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее обращение направили в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
Миронов отметил, что с 1 января 2025 года вступят в силу изменения национального стандарта, которые обязывают размещать изображение флага на регистрационных знаках. Однако для некоторых категорий транспорта, таких как такси, предусмотрено исключение, позволяющее использовать старые госзнаки.
В своем обращении депутат предложил установить срок замены регистрационных знаков в течение шести месяцев с момента вступления в силу новых нормативных актов. При этом он подчеркнул, что обмен должен быть безвозмездным для владельцев транспортных средств, чьи номера соответствуют прежним стандартам и не содержат изображения флага.