В Госдуме предложили заменить старые автомобильные номера на новые с флагом РФ

Депутат Сергей Миронов предложил заменить все типы автомобильных номеров в России на единый образец с изображением государственного флага. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение направили в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Миронов отметил, что с 1 января 2025 года вступят в силу изменения национального стандарта, которые обязывают размещать изображение флага на регистрационных знаках. Однако для некоторых категорий транспорта, таких как такси, предусмотрено исключение, позволяющее использовать старые госзнаки.

В своем обращении депутат предложил установить срок замены регистрационных знаков в течение шести месяцев с момента вступления в силу новых нормативных актов. При этом он подчеркнул, что обмен должен быть безвозмездным для владельцев транспортных средств, чьи номера соответствуют прежним стандартам и не содержат изображения флага.