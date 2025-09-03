Spotify* заблокирует платные подписки российских пользователей

Музыкальный сервис Spotify начал рассылку уведомлений о предстоящей блокировке Premium-подписок, оформленных не в стране фактического проживания пользователей. Об этом пишет «Газета. ру».

Эти изменения затронут как индивидуальные, так и семейные тарифы, приобретенные за границей. Первым о проблеме сообщил пользователь Reddit из Колумбии, который получил уведомление о предстоящих изменениях.

Данные ограничения особенно касаются российских пользователей, так как с 2022 года Spotify приостановил свою деятельность в России. В результате многие россияне вынуждены оформлять Premium-подписки через посредников из других стран, поскольку легальных способов доступа к платному функционалу сервиса в России нет.

Сервис будет осуществлять строгую проверку соответствия страны оплаты и фактического местонахождения пользователей, особенно в случае семейных подписок, приобретенных за пределами страны проживания. В уведомлениях Spotify говорится об обновлении Условий использования, которые вступят в силу 26 сентября 2025 года. Согласно новым правилам, пользователи смогут получать доступ только к той версии сервиса, которая доступна в их регионе проживания, по установленной для этого региона цене.

Также были уточнены правила оплаты и отмены подписок, а также предоставлена дополнительная информация о работе с контентом и персонализированных рекомендациях. Продолжение использования сервиса после указанной даты будет означать согласие с обновленными условиями.

* Приостановил деятельность в России.