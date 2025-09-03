Рязанцы стали чаще жаловаться на работу банков

Отмечается, что число жалоб от жителей в Банк России выросло на 17,6%. Всего их поступило 900. Более половины касались работы банков. Больше всего потребители писали о проблемах с расчетным счетом и мошенничестве. Почти на 29% снизилось количество претензий на страховые компании.

