Рязанцы стали чаще жаловаться на работу банков
Рязанцы стали чаще жаловаться на работу банков. Об этом сообщает региональное отделение Центробанка.
Отмечается, что число жалоб от жителей в Банк России выросло на 17,6%. Всего их поступило 900.
Более половины касались работы банков. Больше всего потребители писали о проблемах с расчетным счетом и мошенничестве.
Почти на 29% снизилось количество претензий на страховые компании.