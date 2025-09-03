Рязанцы пожаловались на прорыв трубы
Отмечается, что трубу прорвало в районе деревни Турлатово Рязанского района по направлению к Ряжскому шоссе. «Рядом невозможно находиться, запах сероводорода и химии», — отметили местные жители. По их словам, прорыв не устраняют пятый день.
Фото и видео: группа «Новости Рязани ВКонтакте»