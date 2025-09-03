Названы самые популярные для покупки автомобили у россиян
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. На втором месте находится Haval Jolion. Следом идет Lada Vesta. В топ-10 вошли Belgee X50, Chery Tiggo 7L, Changan Uni-S, Chery Tiggo 4, Geely Monjaro, Haval M6 и Lada Niva Legend.
Названы самые популярные для покупки автомобили у россиян. Об этом сообщает агентство «Автостат».
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.
На втором месте находится Haval Jolion. Следом идет Lada Vesta.
В топ-10 вошли Belgee X50, Chery Tiggo 7L, Changan Uni-S, Chery Tiggo 4, Geely Monjaro, Haval M6 и Lada Niva Legend.