На Северной окружной в Рязани случилось ДТП
По словам очевидцев, авария случилась в среду, 3 сентября. Судя по кадрам, «Рено» после ДТП врезалась в дорожное ограждение. На месте происшествия работает полиция и реанимация. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Официальная информация уточняется.
Фото: группа «ПУВР» в «ВК»