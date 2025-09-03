На Северной окружной в Рязани случилось ДТП

По словам очевидцев, авария случилась в среду, 3 сентября. Судя по кадрам, «Рено» после ДТП врезалась в дорожное ограждение. На месте происшествия работает полиция и реанимация. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Официальная информация уточняется.